Lalín destina 44.166 euros a melloras en parques infantís

A xunta de goberno local de Lalín aprobou días atrás a contratación de traballos de mellora nos parques infantís da zona do Regueiriño e da Carballeira do Rodo, aos que destinará un total de 48.166 euros. A adxudicataria dos traballos foi Urbanismo Técnico Sostenible.

Ademais, o órgano do goberno rexeitou una solicitude de compensación de 4.471 euros dunha persoa por unha caída na rúa Memorias dun neno labgrego. E aprobou o gasto de 17.424 euros para Bailalin, un espectáculo de pinchadiscos para as festas das Dores.