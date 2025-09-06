Lalín destina 44.166 euros a melloras en parques infantís
REDACCIÓN
Lalín
A xunta de goberno local de Lalín aprobou días atrás a contratación de traballos de mellora nos parques infantís da zona do Regueiriño e da Carballeira do Rodo, aos que destinará un total de 48.166 euros. A adxudicataria dos traballos foi Urbanismo Técnico Sostenible.
Ademais, o órgano do goberno rexeitou una solicitude de compensación de 4.471 euros dunha persoa por unha caída na rúa Memorias dun neno labgrego. E aprobou o gasto de 17.424 euros para Bailalin, un espectáculo de pinchadiscos para as festas das Dores.
