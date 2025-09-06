La Feira do Moble incluye una jornada técnica para estudiantes en su programa

La 37ª edición de la Feira doMoble de Galicia se celebrará del 18 a 21 de septiembre en el recinto ferial de A Estrada. En el marco de esta feria se desarrollarán actividades complementarias con el objetivo de enriquecer la programación y ofrecer un valor añadido a los visitantes. En este sentido destaca la celebración de una jornada técnica dirigida al alumnado de Bachillerato y promovida por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, así como el sorteo de un viaje para dos personas a la ciudad portuguesa de Aveiro.

El viernes 19 de septiembre, a las 12.00 horas, en el salón de actos del recinto ferial, está previsto que se lleve a cabo la jornada técnica bajo el título La Formación Profesional te abre las puertas a un futuro de éxito. La iniciativa, organizada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, está dirigida a estudiantes de Bachillerato y tiene como finalidad dar a conocer la amplia oferta formativa existente en Galicia, los diferentes niveles que se pueden cursar y las ventajas que supone este itinerario educativo a la hora de la inserción laboral.

La sesión será impartida por el Jefe de Servicio de Orientación e Innovación Profesional, Pablo Otero Pérez, y contará con acceso gratuito, previa inscripción. Con esta actividad se pretende poner de relieve la creciente demanda de profesionales cualificados en Formación Profesional y visibilizar esta vía como una opción sólida de futuro.

Sorteo de un viaje

Asimismo, en el marco de la Feira do Moble se realizará el sorteo de un viaje para dos personas a la Venecia portuguesa, a la ciudad de Aveiro, prevista para el mes de octubre de 2025. El premio incluye dos noches de alojamiento en hotel con acceso a spa, piscina, sauna y gimnasio; un paseo por los canales en moliceiro, una clásica embarcación que se empleaba para la recogida del alga moliço y que actualmente es uno de los principales atractivos turísticos aveirenses; entradas a los museos de la ciudad; así como un recorrido en tuk-tuk con degustación de los tradicionales dulces huevos tiernos.

La Feira do Moble de A Estrada constituye una cita de referencia para el sector, convirtiéndose año tras año en un espacio de encuentro para empresas y público interesado en mejorar su hogar. Esta edición se desarrollará del 18 a 21 de septiembre en el recinto ferial estradense, de 11.00 a 20.00 horas, con una amplia representación de firmas expositoras, un pabellón multisectorial y con la entrada gratuita el jueves 18 y viernes 19.

Este evento llega con numerosas novedades. Destaca por ejemplo el stand que creará la empresa gallega Escaleras y Puertas, ubicada en Caldas de Reis, que exhibirá en el exterior del Recinto Ferial de A Estrada un apartamento modular turístico, totalmente amueblado y listo para instalar.