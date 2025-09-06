A Estrada será una de las cuatro sedes de la Copa 5x5 Balonmán na Rúa
REDACCIÓN
A Estrada participó ayer en Vigo en el acto de presentación de la Copa 5x5 Balonmán na Rúa, organizada por la Diputación de Pontevedra y la Federación Gallega de Balonmano. El evento tendrá cuatro sedes: Vigo, Redondela, A Estrada y A Cañiza.
El edil estradense de Deportes, Ismael Pena, asistió al evento, presidido por la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez. En el caso de A Estrada la actividad está programada para los días 11 y 12 de octubre. Pena incidió en lo que supone para el municipio acoger una prueba del Circuito Provincial 5x5 de Balonmano. “Es una gran oportunidad para darle visibilidad al balonmano, sacando este deporte de los pabellones, para acercarlo a todos los públicos en la calle, montando una gran fiesta lúdica y deportiva”, dijo.
