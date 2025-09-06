Las escuelas infantiles de la red autonómica admiten a 345 niños y 20 quedan en espera

Las puertas de las escuelas infantiles de la red autonómica en las comarcas abrieron ayer sus puertas para recibir a las familias en una jornada de adaptación para los bebés que acudirán este curso a un servicio gratuito tanto en los centros públicos como privados. La baja natalidad es un fenómeno que en casos se traduce en un descenso de matrículas y por ejemplo en la guardería de la red Galiña Azul de Forcarei, configurada para una veintena de plazas, se anotaron un total de 11 niños. El 40% de los 345 bebés de entre cero y tres años que tienen plaza garantizada para este inicio de curso es de nueva matriculación.

Según los datos oficiales que maneja la Consellería de Política Social, por el momento son una veintena de menores los que quedaron en lista de espera. Seis corresponden al tramo de edad de 1 a 2 años en el centro del polígono Lalín 2000, otros tantos del mismo segmento de edad en la también lalinense Pontiñas, donde además hay uno en espera de dos a tres años de edad. Otros seis menores de uno a dos años quedaron fuera de forma provisional en la escuela infantil de Silleda y uno, que tiene como máximo un año, en la de A Estrada. Por otro lado, la comisión de baremación excluyó dos solicitudes en Lalín, una en Silleda y otra en Vila de Cruces.

Si nos centramos en los censos de admitidos, en el centro del parque empresarial lalinense están confirmadas 72 plazas, de las que 40 son para niños de entre dos y tres años, mientras que el grupo de bebés de menos edad suma siete. La escuela infantil Pontiñas [que hace dos cursos sumó una unidad] contará con 84 menores. Cinco son del grupo de edad más reducido, 31 tienen entre 1 y 2 años y los restantes 48, entre 2 y 3. La de A Estrada [donde existe un centro de titularidad municipal] matriculó a 56 pequeños; siete de entre cero y un año; 25 que tienen entre 1 y 2; y los restantes 24, entre 2 y 3.

La escuela de la Galiña Azul de Silleda es la tercera de las comarcas con más alumnos y para el curso que acaba de comenzar hay 63 matriculados. Seis niños de cero a un año, 25 que cuentan con 1 o 2 y 23 que entran en el segmento de 2 a 3. Un total de 47 pequeños acudirán a las aulas de la guardería autonómica que funciona en Vila de Cruces, solo tres de ellos con un máximo de 12 meses de vida. Otros 18 tienen de 1 a 2 años y 26 están entre los 2 y 3. Once menores asistirán al centro de Forcarei, sin demanda para el tramo de edad comprendido entre 1 y 2 años, dos matrículas para los que tienen de cero a uno y nueve que están entre 2 y 3. Una docena estarán en la de Cerdedo, ninguno con entre cero y un año.

La jornada de ayer fue aprovechada por el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, para visitar la escuela infantil de A Estrada. Allí destacó que más de 32.000 familias gallega se beneficirán de la gratuidad de este servicio, ahorrando hasta 3.000 euros por niño y curso al no tener que pagar por la atención de sus hijos.

El Consorcio habilita un plazo extraordinario

El Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar aprobó recientemente el acuerdo para la tramitación urgente del proceso extraordinario de baremación del mes de septiembre, para la adjudicación de plazas en las escuelas infantiles para el presente curso 2025/2026. Se establece un plazo entre el pasado día 1 y el martes 9 para el registro de enmienda de solicitudes. Ya el próximo día 24 la consellería publicará los listados provisionales de admitidos dentro de este período extraordinario, al tiempo que se habilitará un período que comenzará a contar al día siguiente y se extenderá hasta el 1 de octubre para formular alegaciones.

Vacunas

Ya para el 10 de octubre se prevé la publicación del listado definitivo de niños admitidos, las de espera y los casos de exclusiones. Entre el 13 y el 17 de ese mes los progenitores podrán matricular a sus menores previo cumplimiento del calendario de vacunas del Programa Galego de Vacinación pues, en caso contrario, la persona interesada no tendrá acceso a la plaza solicitada. Por último, superados los tiempos marcados en el acuerdo de la consellería, los nuevos niños que entren tras este período extraordinario de septiembre se incorporarán a las escuelas infantiles el día 20 de octubre.