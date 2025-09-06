Doce creadores participan na Feira da Arte das festas de Lalín
Esta novidosa proposta celebrarase os vindeiros días 20 e 21 na rúa Principal | Funcionará de 12.00 a 14.00 e de 18.00 a 20.00 horas
Ainara Froiz, Inés Benito, Josefina Miranda, Aitana Iglesias, Noa Blanco, Olalla Garra, Bibí, Cynthia Abeledo, Armindo Salgueiro, Carlos Santos, Meijomence e Paío son a ducia de artistas, todos de Lalín, que van participar na primeira Feira de Arte das Dores, xa que houbo algúns cambios e novas incorporacións con respecto á listaxe manexada na primeira reunión celebrada en xullo na que se comezou a definir este certame.
Así o concreta a concelleira de Cultura, Begoña Blanco, tras manter na tarde do pasado mércores unha reunión cos artistas para pechar os últimos preparativos desta mostra artística que constitúe unha das novidades que incorporan os festexos patronais deste ano e que se desenvolverá o sábado 20 e o domingo 21 de setembro na rúa Principal (á altura da notaría) en horario de 12.00 a 14.00 e 18.00 a 22.00 horas. Os postos situaranse baixo estruturas móbiles de comercio e os artistas estarán a pé de posto para interactuar co público.
Coa Feira de Arte das Dores trátase de darlle visibilidade aos creadores locais, achegando a obra á veciñanza e visitantes en días de máxima afluencia de persoas en Lalín, así como de dinamizar a vila con actividades no eido cultural durante os días festivos, subliña Blanco.
Ainara Froiz estuda Belas artes que, e dende un enfoque figurativo, explora o uso da cor e da mancha mediante técnicas húmidas e dixitais. Tamén estudante de Belas Artes experimental, Inés Benito está enfocada no uso da acuarela e acrílico, que captura a esencia da natureza en todos os seus ámbitos. Outra das creadoras que cursa estudos de Belas Artes é Josefina Miranda, que diferentes estilos e técnicas artísticas pero con especial interese no figurativo, no debuxo e a pintura. Enfocada na representación da natureza e o corpo humano. Aitana Iglesias, pola súa banda, defínese como unha artista plástica de figuración realista, de estudo, comprometida coa exploración da figura humana, en cuxa obra se transloce unha pulsión erótica con reminiscencias da tradición relixiosa. Olalla Garra amosará unha ilustración con rotuladores e medios dixitais, influenciada polo manga, a moda e a estética infantil. Cada peza conta a súa propia historia e gústalle imaxinala coma un pequeno mundo que cobra vida; e Noa Blanco aposta polo formato pictórico con obras cunha linguaxe plástica contemporánea. Bibí e Cynthia Abeledo son pai e filla e compartirán espazo amosando cada un as súas creacións artísticas en diferentes disciplinas. Bibí traballa con materiais escultóricos e Cynthia realiza propostas en metal.
Armingo Salgueiro, nado en Piloño, é un dos artistas de Lalín consolidados. Foi cartelista da Feira do Cocido no 1997 e no 2002, e ten participado en numerosas exposicións en grandes centros culturais. Participa asiduamente de EmporcArte e ten exposto no Museo Aller con mostras individuais como A maxia do bodegón, con obras hiperrealistas. Meijomence, finado en febreiro do ano pasado, a súa figura estará presente grazas aos seus fillos, que estarán nun dos postos. Carlos Santos é pintor con traxectoria internacional e que leva anos afincado na vila. Xa colaborou en diferentes proxectos artísticos na vila, destacando a súa exposición individual Entropía no Museo Ramón María Aller
E por último, Paío, conta cunha ampla traxectoria como creador e dinamizador cultural. Pregoeiro das festas este ano en recoñecemento ao seu papel e ao compromiso constante coa cultura de Lalín e da comarca, máis alá do seu labor profesional e da súa xubilación, colaborando de xeito desinteresado coas asociacións que llo soliciten. Entre os seus moitos méritos: autor dos carteis do Cocido nos anos 1978, 1984 e 1985, creador da Algarabía e membro fundador e patrono da Fundación Casa-Museo A Solaina de Piloño.
