Codeseda vive el Encontro na Cruz da Grela
REDACCIÓN
Forcarei
Codeseda vive hoy una nueva edición del Encontro na Cruz da Grela. La Virgen de Guadalupe de la Grela saldrá hacia el monte en procesión a las 18.30, acompañada por Santa Rita de San Xorxe de Cereixo, San Xoán de Liripio y San Ramón, el Santo de los Niños. En la cruz se hará una ofrenda a los difuntos. A las 20.00 habrá misa y cena.
