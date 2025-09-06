Ariadna Fernández critica el escaso terreno ordenado mediante parcelarias en Lalín
La diputada del BNG manifiesta que solo el 8% de las hectáreas incluidas en concentraciones remataron estos procesos durante las últimas décadas
REDACCIÓN
La edil lalinense y parlamentaria autonómica del BNG, Ariadna Fernández, denuncia que solo el 8% de las hectáreas incluidas en concentraciones parcelarias en el término municipal finalizó el proceso en las últimas décadas. Son, concreta, algo menos de 900 hectáreas de las más de 10.000 incluidas.
Señala que solo están finalizadas las parcelarias de Méixome e Santiso, Monte Campelo, Monte Roxidoiro, Senín e Porto do Carrio, que acumulan 888 hectáreas del territorio lalinense. «El resto son objeto de un proceso lento y complicado, donde la burocracia que las envuelve no es capaz de seguirle el ritmo a la ganadería y a la agricultura para las que están pensadas, llegando tarde en muchos casos, cuando el sector primario está ya desaparecido en el territorio que ordenan», afirma. Añade Fernández que entre el 92% de las hectáreas que están en este momento en alguno de los pasos de la concentración, se encuentran Vilatuxe o Santa Baia de Losón, esperando en el primer caso desde hace más de una década por la entrega de los títulos de propiedad, con lo que eso implica a la hora de disponer de los terrenos y tener seguridad jurídica por parte del propietario y en casos como Filgueira, el procedimiento se considera caducado. Pide al gobierno que aporte herramientas al sector primario para trabajar de forma cómoda y rentable.
