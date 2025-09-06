Área 33 tendrá dos nuevas zonas de estacionamiento

El parque empresarial de Silleda, Área 33, dispondrá de dos nuevas áreas de estacionamiento tras las obras de mejora viaria y reorganización del tráfico. Fue uno de los aspectos más valorados por los empresarios que asistieron a la reunión convocada por el gobierno local para darles a conocer el proyecto.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, y las concejalas Estefanía Taín (Promoción Económica) y Mónica González Conde (tenienta de alcaldesa) expusieron al empresariado los detalles de la actuación que se llevará a cabo próximamente en la primera fase del polígono. Con un presupuesto de casi 138.000 euros, contempla la mejora de más de 2,2 kilómetros de viario con nuevo firme, refuerzos en las intersecciones y renovación de la señalización horizontal y vertical. Introducirá un diseño de circulación en sentido único, coordinado con la Policía Local, con el objetivo de mejorar la seguridad y la operatividad.

Uno de los aspectos más valorados por los asistentes es que esta reorganización permitirá ganar nuevas zonas de estacionamiento, ya que, además de la delimitación y pintado de las plazas existentes, se habilitarán dos nuevos puntos para el aparcamiento. Durante la reunión se recabó la opinión del empresariado sobre aspectos como el tráfico interno y el estacionamiento, incorporando algunas propuestas que serán estudiadas ahora por los técnicos municipales y por la Policía Local.

Pena subraya que la actuación «es fundamental para garantizar unas infraestructuras viarias para dar servicio a las más de 80 empresas asentadas en el polígono, mejorando no solo la seguridad, sino también la imagen y la funcionalidad de este espacio estratégico para nuestro municipio». El proyecto está en fase de licitación y el plazo de presentación de ofertas termina el día 15.