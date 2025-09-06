Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Algarabía corta a cinta inaugural

O festival musical e a segunda parte de ‘Arte na rúa’ dan paso a unha fin de semana de actividades

Comeza a segunda parte de ‘Arte na rúa’ da Algarabía. | Bernabé/Ángel Abeledo

Antía Suárez

Lalín

Onte comezou o festival da Algarabía, unha iniciativa organizada pola asociación cultural O Naranxo. Durante tres días, en Lalín poderase gozar de música, arte e entretemento en directo e nas rúas, en aberto para todo o mundo. Ao longo das xornadas de festival haberá mercado de artesanía con artistas da contorna, zona chill-out para beber, comer, falar e como apuntan, «incluso morrear, pero iso xa vós ides vendo», foodtruck de Alex Iglesias, aka Cabanas, barra de bebidas, zona de merchandising do festival e un punto violeta das man de Azos Feministas.

Neste primeiro día, tivo lugar o comezo da segunda parte de Arte na rúa, a exposición de arte ao aire libre, onde se cortou a cinta inaugural na Fonte dos Cabalos. Fixeron un pasarrúas da man de gaiteiros de Bico da Balouta e Plácido Rozas, percorrendo a rúa principal ata o quilómetro 0, e rematando na Praza das Pipas para dar paso ao comezo dos concertos. O primeiro día do festival arrancou ás 21:00 da noite coa pinchada de Manolo Martín, seguido dos concertos de Luch O’Ner, FAUL, Samesugas e Salavelatoria.

Que hai hoxe?

Hoxe o programa contará con actividades durante todo o día. Ás 12:00 horas será a inauguración Especial Colectiva Algarabía no Museo Municipal Ramón María Aller Ulloa, seguido dun pregón e cambio de placa na Praza das Pipas. Ás 13:00 horas, xogos populares Culturetas versus Ígnaros durante a sesión vermú, que contará coa actuación de Roseira Brava. Pícnic programado ás 15:00 horas no parque. Xa pola tarde, ás 17:00, talleres para familias de Educalecrín e Tuerqueen, e unha guerra de auga ás 19:00 horas. De novo ás 21:00 comezarán os concertos coa pinchada de quecemento de Manolo Martín, seguido das actuación de Constanza, RuxeRuxe, Atmósfera 0 e Sandford Music Factory.

