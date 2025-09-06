Agadea organiza el día 19 un bingo solidario en A Estrada
Agadea Alzhéimer organiza en A Estrada el Bingo Solidario “Recuerda y Gana”, una actividad celebrada en el marco del Día Mundial del Alzhéimer. Esta iniciativa solidaria tendrá lugar el viernes 12 de septiembre a las 19:00 horas, en la plaza del Novo Mercado. El evento contará con música, photocall, espectáculos y muchas sorpresas, además de la colaboración de establecimientos y entidades locales que hacen posible los premios. El precio de la tarjeta es de 5 euros. Habrá también un pincho solidario por 2 euros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Arranca el coche antes de que subiese una mujer y la acaba atropellando en Vigo
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Vigo aprueba el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda