Agadea organiza el día 19 un bingo solidario en A Estrada

Agadea Alzhéimer organiza en A Estrada el Bingo Solidario “Recuerda y Gana”, una actividad celebrada en el marco del Día Mundial del Alzhéimer. Esta iniciativa solidaria tendrá lugar el viernes 12 de septiembre a las 19:00 horas, en la plaza del Novo Mercado. El evento contará con música, photocall, espectáculos y muchas sorpresas, además de la colaboración de establecimientos y entidades locales que hacen posible los premios. El precio de la tarjeta es de 5 euros. Habrá también un pincho solidario por 2 euros.