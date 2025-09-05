Regueifando con Pracer: crónica dun encontro comunitario
Raquel Doallo Álvarez
O pasado sábado 30 de agosto tivo lugar unha actividade moi especial que reuniu no Deza a case 30 activistas e regueifeiras involucradas no proxecto Regueifando con Pracer. A sexualidade, os lumes, o xenocidio en Palestina... En definitiva, poñer a vida no centro. Moitos temas confluíron nunha xornada en verso que vén sumarse ao movemento da «nova regueifa» no seu compromiso coa xustiza social, a solidariedade e a defensa da lingua galega.
O encontro desenvolveuse como un convivio que comezou no poboado mineiro de Fontao coa acollida da Asociación Veciñal Minas da Brea e rematou no mosteiro de Carboeiro cun xantar, un espazo de reflexión arredor das conexións entre «regueifa, pracer e comunidade» e unha festa aberta que incluíu regueifa e presenza das pandeireteiras de Roseira Brava.
Regueifando con Pracer é un proxecto impulsado polas iniciativas «aopaso» e Señora Placerful. Desde unha mirada feminista e de coidados, fía a improvisación oral e a sexualidade e vén desenvolvendo neste 2025 obradoiros de «regueifa e pracer» en distintos puntos da Galiza.
No encontro comunitario do 30 de agosto déronse cita regueifeiras de ampla traxectoria e diversas xeracións, incluíndo colectivos de improvisación oral como Erre que Erre, Regueifa Tour e mesmo o Club da Lingua do IES Marco do Camballón (Vila de Cruces), xunto con activistas de Azos Feministas, familias e veciñanza que tamén participou na xornada. Entre reflexións, apertas e rimas, tomáronse imaxes para a gravación dun documental que está a dirixir para o proxecto a directora Cora Peña, producido por Trespés Filmes. A despedida foi un «ata logo» porque... de seguro haberá máis encontros (quen sabe onde!).
O proxecto Regueifando con Pracer: tecendo redes feministas de improvisación e coidados está subvencionado polo Ministerio de Igualdade. Para a organización da xornada contouse coa Asociación Santa Ferreña e o Concello de Silleda.
