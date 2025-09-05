El PSOE denuncia la «parálisis» del gobierno de Cerdedo-Cotobade

El grupo municipal del PSdeG-PSOE ha denunciado con rotundidad «la situación de parálisis institucional» que vive el Concello de Cerdedo-Cotobade, «con un gobierno municipal incapaz de presentar unos presupuestos a estas alturas del año. Estamos ya en septiembre y el alcalde Jorge Cubela sigue sin aprobar las cuentas municipales de 2025, una irresponsabilidad que hipoteca el funcionamiento del concello y perjudica directamente al vecindario», afirman los socialistas.

“En el mes de septiembre, cuando la mayoría de los concellos ya están trabajando en los presupuestos de 2026, en Cerdedo-Cotobade seguimos esperando por los de 2025. Esto es gravísimo. Es la constatación de un gobierno agotado y sin rumbo”, denuncia la portavoz socialista, Ana Couto.

Desde el grupo socialista recuerdan que esta situación no es nueva, sino «el resultado de un modelo agotado que lleva meses sin dar respuesta a las necesidades básicas del municipio: plenos sin convocar, acuerdos que no se ejecutan e inversiones que no llegan».

Para los socialistas, uno de los grandes problemas es que el alcalde, Jorge Cubela, está más centrado en su cargo como diputado provincial que en gobernar su propio concello. “Está ausente. Prefiere los focos de la Diputación y las redes sociales a gobernar el territorio y el vecindario que lo votó. Y mientras él está ocupado con su carrera política, el ayuntamiento queda a la deriva”, critica Ana Couto.

Además, consideran que «hay dos concejales con dedicación exclusiva cobrando un sueldo público, pero no presentan propuestas, no lideran proyectos y no resuelven los problemas del día a día. Tenemos tres personas cobrando todos los meses y ninguno de ellos es capaz de presentar un proyecto de presupuesto. ¿Para qué están?¿A qué se dedican?”, se preguntan desde el PSdeG-PSOE de Cerdedo-Cotobade.