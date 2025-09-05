Primeras reuniones para la nueva escuela de baloncesto de A Estrada
REDACCIÓN
El recién fundado club A Estrada Basket tomará este año el testigo del EDM A Estrada como la cantera del baloncesto local y como responsable de las escuelas deportivas municipales. Para ello se han organizado reuniones en el pabellón Coto Ferreiro con los padres de los jugadores de los diferentes equipos. En ellas estarán los entrenadores y los directivos para resolver cualquier duda, tanto a nivel deportivo como organizativo.
La primera reunión realizada ayer fue para la categoría infantil. Hoy a las 18.30 será el turno de los minis. El día 12 está convocado el equipo cadete femenino (18.30) y el júnior (20.00). Ya el 19 será el momento del premini (19.30) y el 23 del cadete masculino (19.00). El 26 se citó a los Baby (19.00), el día 1 de octubre a las escuelas (18.15) y el 3 a los sénior (19.30).
