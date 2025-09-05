Presentan más de 3.000 firmas en contra de Mina Doade

Los vecinos de Doade (Beariz, Ourense) y la plataforma SOS Suido-Seixo presentaron más de 3.000 alegaciones contra el proyecto Mina Doade de Recursos Minerales de Galicia, registradas en varios concellos y en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Consideran que refleja el rechazo social que genera la iniciativa.

El proyecto divide a la población. Parte de los residentes teme contaminación en el aire y el agua, así como ruido y tránsito de camiones que afectarían la vida local y las estancias vacacionales de emigrantes retornados. Otros, en cambio, ven en la mina una oportunidad para reactivar la economía y frenar la pérdida de habitantes.

Las alegaciones señalan que el plan es técnicamente inviable, que no se garantizó el derecho a la información y que existe un conflicto de intereses por la participación de la empresa mixta de la Xunta, en la que figura Carlos Martínez Torres, exresponsable del proyecto.

Los colectivos también critican el traslado de la sede fiscal a Beariz, que interpretan como un intento de aparentar solidez.