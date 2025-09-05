«Las palomas entienden todo lo que les digo»

Son las nueve de la mañana y José Montenegro llega puntual a su cita en los jardines municipales. A su llegada unas cuarenta palomas acuden veloces a su encuentro. Una vez reunidas, el estradense comienza a vaciar maíz por el suelo mientras habla con ellas. En menos de diez minutos, su visita mañanera ha finalizado y emprende el camino de vuelta hacia su cercana casa. No será sin embargo su última visita del día. Por la tarde, en torno a las 19.00, volverá, ahora para algo más largo. A esas hora, Montenegro acaparará todas las miradas de los padres y niños que a esas horas llenan los jardines, demostrando la unión y el entendimiento que ha ido labrando a lo largo de los últimos tres años con estas palomas.

En los bancos de los jardines nos sentamos con él para saber más de esta pasión por la palomas, con un relato que empieza en su niñez en la costera localidad de San Cibrao de Burela. «En mi casa siempre tuvimos un palomar muy grande. Recuerdo que tenía dos entradas, que daban a diferentes calles. Lo montaron mi abuelo y mis hermanos. Allí llegamos a tener más de 200 palomas», recuerda. Ahora, a los 84 años y afincado en A Estrada, sigue disfrutando de estos animales. «Hace tres años me vine a vivir con mi hija aquí. Desde que llegué vengo todos los días a junto ellas. La verdad es que las quiero mucho», explica. «Me hacen mucho caso. En cuanto entro en los jardines y llamo a las primeras que veo ya aparecen todas corriendo, incluso las que están arriba de todo».

Montenegro intenta además transmitir esa afición y respeto por las palomas a los niños que están por el parque de juegos. «Algunos vienen a junto mía y yo les pongo un poco de arroz con trigo en las manitas. Luego les vienen las palomas y se les ponen por todo el cuerpo. Algunos se asustan y a otros les encanta. Hay algunos sin embargo que quieren darles patadas. Hay que explicarles que no pueden hacer eso», afirma. «La paloma es un animal con el que pueden jugar si eres bueno con ellas. Les encanta jugar. Se te ponen en el hombro, en la cabeza... por todos lados. Las palomas, igual que muchos animales, te acaban entendiendo cuando les hablas mucho y tú también puedes entenderlas a ellas. La paloma es un animal muy listo. Estas palomas entienden todo lo que yo les digo».

José Montenegro / BernabÃ© / Javier LalÃ­n

Su entendimiento con las palomas llama la atención de todos los presentes, que no dudan en sacarle fotos o grabar vídeos. Uno de los momentos más comentados es sin embargo cuando Monteagudo acude al supermercado cercano a comprarles más comida. «Si no tengo suficiente en casa voy al Familia a comprarles un paquete de arroz y cuando salgo están todas esperando en la puerta».

Según sus cálculos en A Estrada hay poco más de un centenar de palomas. La mayor parte se concentran en la zona de los jardines, mientras que hay otro grupo que está siempre cerca de plaza del Mercado, a las que también acude cada día a darles de comer. «Allí hay unas veinte o treinta, cerca de la residencia de los mayores», explica.

El estradense recuerda que cuando llegó a A Estrada no era el único vecino que acudía a diario a dar de comer a las palomas de los jardines municipales. Era una labor que compartía con José Luis Penín García, un octogenario que compartía su misma pasión por atender a las palomas de la zona. Sin embargo, falleció hace dos años víctima de un atropello a poca distancia de donde daba de comer a estos animales. «Ahora me quedé yo solo. Para mí es un entretenimiento. Son animales a los que quiero. Siempre tuve palomas en casa y para mí son especiales. Recuerdo que incluso cuando era pequeño y nos mudamos de casa, nos llevamos las animales para otro palomar», afirma un hombre que ha recuperado esta relación con las palomas en su jubilación.