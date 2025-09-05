Millán Abeledo presenta ‘Suit(e)’ o vindeiro venres en Carboeiro
O violoncellista estará acompañado pola bailarina Nuria Sotelo
REDACCIÓN
O Mosteiro de Carboeiro acollerá o vindeiro venres, 12 de setembro, ás 20:00 horas, a presentación de Suit(e), unha proposta artística que mestura a intensidade da danza contemporánea coa forza expresiva do violoncello, da man do músico silledense Millán Abeledo e a bailarina Nuria Sotelo.
Suit(e) integra composicións de Johann Sebastian Bach con obras de referencia para cello de Gaspar Cassadó, György Ligeti, Henri Dutilleux ou Benjamin Britten, así como unha peza específica do compositor Manuel López, concibida para este proxecto. Este traballo naceu dunha residencia artística de catro meses que culminou coa súa estrea no Auditorio de Galicia o pasado 29 de abril, no Ciclo de Músicas Contemporáneas.
O espectáculo enmárcase no IV Ciclo de Artes Vivas de Mediación e Exhibición, organizado a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), e coa colaboración do Concello de Silleda. A actividade é aberta a todos os públicos, convidando á cidadanía a descubrir a forza da creación contemporánea nun espazo único.
Millán Abeledo forma parte desde 2014 da Real Filharmonía de Galicia. Compaxina a súa actividade orquestral coa docencia, a música de cámara e a divulgación, colaborando en diversas formacións. Nuria Sotelo é bailarina, coreógrafa e directora artística da compañía Furia Sotelo, con ampla traxectoria en proxectos escénicos, sociais e comunitarios.
