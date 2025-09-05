Lalín recauda 320 euros al día por sanciones de tráfico

La implantación de la zona azul en Lalín disparó, hace 18 años, las sanciones por vulnerar la ordenanza municipal y esta tendencia se mantuvo durante bastante tiempo. La movilidad por el núcleo urbano es bastante densa, sobre todo en horas punta, y eso se traduce en ocasiones en estacionamientos indebidos no solo en las rúas delimitadas por la zona azul, de aparcamiento gratuito durante un máximo de hora y media. Habilitar áreas de estacionamientos disuasorios ha sido la última propuesta del gobierno municipal para que los lalinenses apeen un poco el coche, pero el modelo de núcleo urbano permite a los vecinos llegar conduciendo casi a cualquier parte por la escasez de rúas estrictamente peatonales.

Los aparcamientos indebidos deberían estar detrás de una parte de las sanciones que imponen los agentes municipales por incumplimiento de la ordenanza municipal, pero existen otras infracciones cuyas cuantías económicas son mucho más elevadas como ocupación de vados o conducción temeraria. Durante el pasado año el Concello ingresó por este concepto un total de 116.769 euros, la cifra más alta de la última década. Estamos hablando de que las multas dejaron un promedio de 9.700 euros al mes o, lo que es lo mismo, 320 al día.

Este montante económico supera con creces al del año anterior, pues en 2023 habían sido 87.049 euros. La relación de los ejercicios anteriores y los ingresos por multas es el siguiente: 2022 (70.430 euros), 2021 (80.664), 2020 (60.817), 2019 (70.817), 2018 (76.127), 2017 (82.535), 2016 (90.125), 2015 (90.135) y 88.181 durante 2014. En consecuencia, en la última década la recaudación asciende a casi 914.000 euros.

Por el Parking Europa, gratuito 24 horas, se obtuvieron 46.620 euros. Los datos de agosto pasado indican que la instalación cuenta con 121 abonados, que aportaron ese mes 3.690 euros.

Por otro lado y continuando con el desglose de ingresos correspondientes a la liquidación del año pasado, los números constatan que la utilización del Lalín Arena mantiene una tendencia favorable. En el capítulo de ingresos por instalaciones deportivas constan 526.038 euros de derechos reconocidos, mientras que otros 4.815 euros están pendientes de cobro. Doce meses antes el Concello había ingresado 458.252 euros (3.592 euros pendientes de cobro). El volumen económico del curso pasado es mucho mayor que el correspondiente a 2022 (376.624 euros) y tanto a los dos años anteriores a este, cuando los ingresos ascendieron a 211.096 y 241.405 euros, respectivamente.