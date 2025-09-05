Jornadas de puertas abiertas del 15 al 19 en Latexo Percusión

Entre el 15 y 19 de septiembre, Latexo Percusión celebrará su semana de puertas abiertas para presentar el curso 2025-2026, que comenzará en octubre. La programación incluirá talleres de batucada y percusión africana, y muestras en sus espacios habituales y en las calles de Santiago y A Estrada. Todas las actividades serán gratuitas, aunque será necesaria inscripción previa para las que se realicen en interiores. Más información y horarios están disponibles en www.latexopercusion.com y en sus redes.