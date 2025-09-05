Filgueira celebra sus fiestas patronales mañana y el lunes

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y miembros de la comisión de fiestas presentaron ayer el programa de las fiestas en la honra de la Virxe dos Remedios, que se celebrarán en el lugar de Filgueira mañana y el lunes.

Los actos arrancan mañana con una misa solemne a las 13 horas cantada por el Coro Parroquial de Arca y seguidamente habrá procesión acompañada por el Grupo de Gaitas Os Alegres de Pontevedra. Por la tarde, habrá pasacalles y animación musical a cargo de la Charanga Charandonga. Ya por la noche llegará el momento de la verbena, que estará protagonizada por La Gozadera y la discoteca móvil Dolce Vita.

Por su parte, el lunes 8 de septiembre a las 12 horas habrá misa solemne cantada por el Coro Parroquial de Arca y posterior procesión acompañada por el Grupo de Gaitas Los Alegres de Pontevedra.