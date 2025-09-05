A Estrada inicia la próxima semana los trabajos de mejora en la Carballeira

El Concello de A Estrada iniciará la próxima semana el plan de recuperación de la Carballeira Municipal, una de las zonas verdes más emblemáticas del casco urbano. El proyecto, financiado con fondos del Plan de Compensación Ambiental de 2025, contará con un presupuesto de 8.700 euros y un plazo de ejecución de dos meses. La intervención principal consistirá en la retirada de una superficie asfaltada para ganar terreno destinado a paseo y recreo, con el objetivo de reforzar el carácter peatonal del recinto.

La Carballeira está ubicada en la zona deportiva y de infraestructuras educativas de la capital estradense, junto al complejo autonómico que alberga la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) y el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE)-112 Galicia. Se trata de un espacio utilizado habitualmente por vecinos para pasear o realizar ejercicio físico, en muchos casos acompañados de sus mascotas, y que además conecta de manera natural con los equipamientos educativos y deportivos de la zona.

El alcalde, Gonzalo Louzao Dono, explicó que se procederá a demoler y retirar el pavimento existente en una superficie de algo más de 300 metros cuadrados. El regidor subrayó que la actuación busca reforzar el carácter verde del recinto y ampliar la superficie peatonal: «Se trata de la expansión de un espacio que emplean muchos estradenses para pasear y hacer ejercicio, algunos de ellos acompañados por sus mascotas».

La actuación responde a la existencia de una vía pavimentada con asfalto que, desde hace décadas, invade parte de la carballeira. Ese acceso, realizado en los años noventa, permite actualmente la entrada de vehículos al interior del recinto. La eliminación de esta franja asfaltada pondrá fin a esa situación y reforzará el carácter de área recreativa del espacio, facilitando que los paseos y actividades se desarrollen de forma más cómoda y segura.

Los trabajos se completarán con la formación de nuevos paseos con xabre-cemento, un material escogido por su fácil integración en el entorno natural y por la durabilidad prevista. El plan incluye también una roza de la superficie total de la carballeira y la retirada de los restos vegetales, con el objetivo de dejar la zona limpia y plenamente utilizable para vecinos y visitantes.

La intervención contempla además la construcción de dos senderos que cruzarán la carballeira, con un ancho de metro y medio. Estos paseos permitirán recorrer el recinto y disfrutar de uno de los pulmones verdes de la localidad estradense, ofreciendo recorridos accesibles y visualmente agradables para toda la ciudadanía.

El Concello recuerda que la Carballeira Municipal ha sido en otras ocasiones objeto de planes de mantenimiento, algunos de ellos desarrollados a través de Obradoiros de Emprego. Louzao Dono incidió en la importancia de actuaciones de este tipo, que permiten «valorizar y revitalizar joyas del patrimonio público en el entorno del casco».

Con esta nueva actuación, el gobierno local busca reforzar el papel de la Carballeira como espacio de referencia para el ocio, el deporte y el esparcimiento en la capital estradense, adaptando el recinto a las necesidades actuales de los vecinos.