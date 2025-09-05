Doce imágenes en contra del olvido

«Es fácil cambiar de canal y olvidar lo que está pasando, así que necesitamos formas de que este crimen humanitario perdure enla memoria», explica Alberte Lamazares, teniente alcalde del concello de Rodeiro. Ayer se inauguró la exposición fotográfica Contra o xenocidio en la Praza de Oseira. El acto comenzó a las 21:00 horas, momento en el que miembros de la corporación y asistentes se unían para colgar doce imágenes que reflejan la realidad que está viviendo el pueblo palestino en los doce árboles de la plaza.

Lamazares explicó en el acto que la finalidad de la exposición es que el concello de Rodeiro pueda poner su grano de arena, «son imágenes que reflejan la realidad humanitaria de Palestina, no olvidar y exigir medidas contundentes contra el gobierno de Netanyahu».

Para recoger las imágenes, el concello abrió un plazo de envío de propuestas a través de correo hasta el 24 de agosto. La muestra estará expuesta hasta que el «genocidio termine o cambie mucho la situación», explicó el teniente alcalde, a lo que añadió que lo más probable es que acaben deteriorándose por el tiempo antes de que eso suceda.

Esta es una iniciativa de visibilización, de no quedarse de brazos cruzados, pero ante todo, como explican desde el concello, de trabajar en contra del olvido y a favor de la paz.

Jornadas sobre la migración pasada y presente

Nace en Rodeiro la primera Xornada sobre a migración, una oportunidad para escuchar y poner en valor la riqueza que significó para el municipio tanto la emigración pasada como la inmigración presente. Esta iniciativa del Concello, con mención especial al teniente alcalde, unen tanto el ámbito social, como el cultural y el gastronómico.Se celebrarán el sábado 6 de septiembre a partir de las 16:00 horas en el Parque do Lago. Comenzará con una dinámica participativo de reflexión colectiva. A las 16:30, habrá una mesa redonda de experiencias personales, seguida de una mesa redonda técnica con profesionales. Por último a las 17:45, el cierre cultural y gastronómico con degustación de productos típicos de diferentes países y un concierto.