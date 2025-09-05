Crespo intensifica los contactos para los homenajes a Joaquín Loriga

La segunda mitad del próximo año y la primera de 2027 el ilustre lalinense Joaquín Loriga Taboada tendrá mucho protagonismo. El Concello prepara distintos actos para conmemorar dos fechas clave en torno a la figura del aviador: en mayo de 2026 se cumplirá el centenario de la hazaña de la patrulla Elcano en el vuelo Madrid-Manila y en 2027, pasará ya un siglo del fallecimiento del militar lalinense en el aeródromo madrileño de Cuatro Vientos.

El alcalde, José Crespo, anunció ayer la celebración de una segunda reunión de la comisión organizadora de los actos, grupo que pretende ampliar. En una entrevista radiofónica avanzó que establecerá contactos para mantener reuniones con representantes del Ejército del Aire por si fuese posible que flota aérea interviniese en alguno de los actos previstos. El ejército también podría participar, además de en exhibiciones aéreas, en charlas o conferencias. También se contactará con la embajada de Filipinas en España.

«Tenemos la mitad de 2026 y la mitad del 2027 para hacer esos homenajes: el centenario vuelo-Madrid- Manila, el centenario del aterrizaje en el Monte do Toxo y la muerte de Loriga», manifestó el mandatario. Pero además hizo hincapié en otra cuestión, desconocida para parte de la sociedad lalinense. Así, expuso que Joaquín Loriga fue clave en el desarrollo de la primera Cruz Roja del aire. Según se expuso en esta comisión, la primera enfermera que se trasladó al continente africano viajó en un avión pilotado por el hijo ilustre del municipio. «Iba todavía medio escondida, porque en teoría no podían viajar, pero además Loriga dirigió los primeros aviones medicalizados que había en España y de los primeros de Europa, porque entonces España era una potencia a nivel aeronáutico», dijo.

USC

Por otro lado, Crespo tenía previsto desplazarse ayer a Santiago de Compostela por el inicio del curso académico de la USC. «Quiero comentar con el rector alguna cosa que nos interesa para Lalín, a ver si es posible; voy a hacer la gestión, y después ya se verá», indicó. Para el mandatario es esencial que los concellos medianos dispongan de servicios y que en cierta medida las administraciones aplique, en aras del reequilibrio territorial, una discriminación positiva que frene la tendencia de acumular todo en las grandes urbes. «Es nuestra universidad de referencia pues, aunque somos de la provincia de Pontevedra, para nosotros la de Santiago es la de referencia y tenemos muy buen trato con muchos de los profesionales que trabajan allí».

En otro orden de cosas, el alcalde mostró su satisfacción por el programa de las fiestas patronales. «Es imposible contentar a todo el mundo», dijo, en relación al cambio de modelo en la decoración de los festejos, con concentración de arcos lumínicos en las calles más céntricas y con la novedad de dos grandes estructuras en el Campo da Feira y en el acceso a O Regueiriño, donde irán las atracciones. Confirmadas las barracas, insistió en que la seguridad será irrenunciable y se exigirá a los feriantes que cumplan con la normativa.