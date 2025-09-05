Constituyen cinco empresas en las comarcas durante agosto
REDACCIÓN
Lalín
Cinco sociedades mercantiles echaron a andar el pasado mes de agosto en las comarcas. Dos de las empresas se sitúan en Lalín, otra en Silleda, una en Agolada y la restante, en A Estrada. Así consta en el informe mensual del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).
En estos ocho meses se crearon 69. Sobresalen Lalín (23), A Estrada (15) y Silleda (11). En Dozón no hubo ninguna.
