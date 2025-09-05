El Concello de Forcarei aumenta las dietas a cobrar en órganos colegiados

Tras la moción de censura que provocó la salida del gobierno local de Forcarei del Partido Socialista, y la entrada del PP con Belén Cachafeiro como alcaldesa, así como el nombramiento del no adscrito Rafael Fiestras como teniente de alcalde, se han producido varios cambios en el organigrama del Concello, especialmente en lo relativo a la consignación presupuestaria para la participación en órganos colegiados.

Entre las novedades más destacadas figura la modificación de las dietas que perciben los concejales por asistir a las juntas de gobierno local. A partir de ahora, los ediles pasarán de cobrar 70 a 110 euros por sesión, que se celebra semanalmente. La misma remuneración se aplicará a los integrantes de la comisión permanente de contratación, que bajo el equipo de la socialista Verónica Pichel no estaba remunerada.

Esta medida implica que las juntas de gobierno pasarán a costar aproximadamente 1.760 euros al mes, frente a los 840 euros anteriores. En este ejemplo, la cifra mensual se obtiene considerando los 110 euros por cuatro concejales, mientras que antes eran tres ediles percibiendo 70 euros cada uno. El resto de dietas se mantendrán en 70 euros, incluyendo la asistencia a la Comisión de Honores, Distinciones y Cultura, la participación en la Comisión Especial de Cuentas y la asistencia a los plenos de la Corporación.

Cabe subrayar que tanto las juntas de gobierno como las mesas de contratación son órganos integrados únicamente por miembros del equipo de gobierno, lo que implica que la subida en ambas dietas solo repercutirá en los concejales del ejecutivo municipal.

En paralelo, conviene recordar que los miembros del nuevo equipo renunciaron a cobrar dedicaciones exclusivas o parciales por gestionar el Concello de Forcarei, una decisión que se interpreta como un gesto de austeridad o compromiso económico frente a la corporación.

En este escenario, el Ayuntamiento de Forcarei continúa adaptándose a la nueva realidad.