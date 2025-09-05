El Concello bonifica el 50% del grado de Iniciación del Conservatorio

El Conservatorio de Música de A Estrada ha abierto durante todo el mes de septiembre el plazo de matrícula para el Grado de Iniciación, dirigido a niños y niñas de entre 4 y 7 años. Para el curso 2025-2026, gracias a una iniciativa de la concejalía de Educación, que dirige la edil Amalia Goldar, la matrícula de este nivel contará con una bonificación del 50 %.

El Grado de Iniciación constituye la primera etapa educativa musical, orientada a introducir a los más pequeños en los fundamentos de la música a través del juego y la práctica, sentando las bases para futuros estudios en el Conservatorio. Hasta ahora, las clases de Iniciación se impartían dentro del Grado Elemental, con cuatro horas semanales de clase.

Amalia Goldar explicó que la bonificación es posible gracias a una modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por los servicios del Conservatorio Profesional y la Escuela de Música Municipal. Con esta medida, los alumnos pasarán de pagar 222,77 euros anuales a 111,38 euros por todo el curso, lo que se espera que aumente el número de matriculaciones y permita el acceso a un sector más amplio de estudiantes.

Los interesados en ampliar información o realizar la matrícula pueden contactar a través del teléfono 986 572 492 o mediante el correo electrónico conservatorioprofesional@aestrada.gal