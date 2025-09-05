El comercio cierra la campaña de rebajas de verano con expectativas superadas

El final de la campaña de rebajas en la zona de Deza y Tabeirós-Terra de Montes llega con un balance más que positivo para el comercio local. A pesar de que el arranque, a mediados de junio, estuvo marcado por las lluvias y unas temperaturas poco veraniegas que hacían temer un rendimiento discreto, la situación dio un giro con la llegada del buen tiempo. Los días soleados y estables de julio y agosto animaron a la gente a salir a la calle, y eso se tradujo en un notable incremento de las ventas en comparación con ediciones anteriores.

ACOE despide el verano. ACOE cerró ayer con éxito la última de las jornadas de la campaña ‘Xoves de Verán’, tras tener que aplazar el encuentro a este jueves 4 de septiembre debido al mal tiempo. En esta ocasión, en lugar de hinchables acuáticos y fiesta de la espuma, se recurrió a atracciones secas, aunque la tarde soleada llamó a una alta participación. Desde la entidad ya adelantan la llegada de la ‘Festa de Volta ao Cole’, con un formato similar y que tendrá lugar el próximo día 18, con los tickets entregados desde este lunes.

Las asociaciones de comerciantes de ambas comarcas coinciden en que la meteorología fue un factor clave en la evolución de la campaña, si bien los escaparates todavía muestran los carteles de «últimos días» o «remate final», con descuentos que alcanzan hasta el 70 %. Se trata de la última oportunidad para adquirir prendas y calzado de la temporada de primavera-verano antes de que los establecimientos den paso a las colecciones de otoño-invierno, que en muchos casos ya comienzan a ocupar espacio en los expositores.

Desde la Asociación de Empresarios de Deza (AED), Meritxel Silva hace un balance positivo: «La verdad es que en general estamos contentos con las ventas, el buen tiempo ha animado mucho a la gente». Silva reconoce, sin embargo, que las primeras semanas generaron incertidumbre: «Con las lluvias del comienzo de la campaña pensamos que nos esperaba otro año flojo, pero la situación remontó».

La comerciante lalinense también destaca la diversidad de clientes que se acercaron a los establecimientos durante las rebajas: «Tuvimos mucha compra de locales, pero también se notó la presencia de visitantes y turistas». El tirón de fiestas, eventos y las excursiones estivales ayudaron a reforzar el movimiento comercial, lo que se tradujo en un buen flujo de compradores durante las semanas centrales del verano.

En la zona de Tabeirós-Montes, el presidente de la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE), Alfredo González, comparte esta visión optimista, aunque con matices: «Cada negocio es un mundo, y no les va igual a todos, pero en general parece que estamos ante una buena campaña». A su juicio, la climatología ha sido determinante para explicar el repunte: «El buen tiempo siempre anima a la gente a salir a la calle, y eso es bueno para el comercio».

Desde ambas asociaciones subrayan que la campaña de este año supone un alivio para un sector que, en temporadas anteriores, había atravesado etapas más irregulares. El dinamismo de estas semanas permitió que muchos comercios locales alcanzasen cifras superiores a las de los últimos veranos, lo que fortalece la confianza de cara a los próximos meses.

Con el final de las rebajas, el objetivo inmediato es dar salida al último stock de temporada y centrar los esfuerzos en la campaña de otoño-invierno. Los comerciantes confían en que el impulso del verano sirva de arranque para mantener la actividad, reforzando la apuesta por el comercio de proximidad, que sigue destacando por la atención personalizada y la cercanía con el cliente.

Además, el balance positivo reafirma la importancia de las rebajas como herramienta para dinamizar el consumo, fidelizar a los clientes habituales y captar a nuevos compradores.

La lluvia y la vuelta al cole, positivas para la campaña de otoño-invierno

Si en verano el comercio local se beneficia de las altas temperaturas y los días soleados, en septiembre el cambio de tiempo también encuentra su lado positivo. Los escaparates de textil y zapatería de las comarca ya muestran los primeros colores y tejidos otoñales, de modo que una ligera bajada de temperaturas o la llegada de algo de lluvia favorecen que la clientela comience a fijarse en las prendas de nueva temporada. Mantener un ambiente demasiado veraniego podría retrasar esas compras, por lo que el actual inicio de mes se percibe con cierto optimismo entre los comerciantes.En este sentido, la integrante de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), Meritxell Silva, valora que la meteorología se esté ajustando a la época del año: «Lo cierto es que nos está saliendo redondo, un poco de lluvia y frío viene bien para empezar a mover la campaña de otoño». De este modo, los establecimientos aprovechan esta transición para renovar la imagen de sus escaparates y orientar al consumidor hacia la nueva colección.A ello se suma el impulso de la vuelta al cole, que cada septiembre genera un incremento de actividad en el sector. La compra de material escolar viene acompañada en muchos casos de la renovación del vestuario infantil, lo que contribuye a animar las ventas en zapaterías y tiendas de ropa. De forma que, el comercio afronta el otoño con expectativas favorables.