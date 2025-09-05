El BNG asegura que la oficina de turismo de Lalín estuvo cerrada durante el verano

El BNG de Lalín denuncia la insólita situación del cierre de la Oficina de Turismo durante el, justo cuando el municipio recibe un mayor número de visitantes. Su responsable Local, Mari Fernández, recuerda que durante el mandato de Francisco Vilariño como concejal de Turismo, la oficina estuvo siempre abierta en estas fechas, con horario estable y personal al frente, garantizando una atención de calidad a los visitantes y contribuyendo activamente a la dinamización del sector turístico local.

«La dejadez del gobierno municipal evidencia una alarmante falta de planificación y de interés por la promoción de Lalín como destino turístico. No es suficiente con hacer promoción de la Feira do Cocido, eso es muy importante, pero Lalín es mucho más», afirma Mari Fernández. Recuerda que hace dos meses que denunciaron la situación del nuevo horario del museo Ramón María Aller. Desde entonces, esta instalación abre, únicamente, de martes a sábado durante cinco horas y media al día. A la reducción de horario, alega, se suma el cierre del museo durante los domingos y lunes. El BNG exige responsabilidades políticas y pedirá explicaciones en pleno a la concejala de Turismo, Begoña Blanco.