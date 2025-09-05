Blues do País e o Sindicato da Verbena, este domingo en Dozón
REDACCIÓN
Dozón
La Diputación de Pontevedra lleva este domingo 7 de septiembre a Dozón un concierto de Blues do País e o Sindicato da Verbena dentro del programa +Música, que colabora con los concellos de menos de 50.000 habitantes. La actuación será a las 19:30 horas en el lugar de Pena de Francia. Este grupo hace versiones de clásicos del Blues, Soul o Rhythm’s’Blue y los adapta a la idiosincrasia y retranca gallega: Otis Redding en el muelle de A Coruña, Etta James mariscando en Cabo de Cruz, B.B. King en un furancho en Redondela o Eric Clapton leyendo a Castelao. Música en gallego, que mezcla teatro, clown e improvisación.
