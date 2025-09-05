La asociación Queremos Parcelarias critica la gestión de los incendios

La asociación Queremos Parcelarias enlaza los incendios que afectaron a ocho parroquia de Agolada con una nula planificación del territorio como lleva años reivindicando, sin que las parcelarias de O Sexo, Agra, Val, A Baíña, Berredo, Eidián, Ramil y Basadre registren avances. Subraya que ahora los núcleos de cuatro parroquias están afectadas por dos proyectos de megaparques eólicos y zonas como O Sexo, por la propuesta de megacelulosa impulsada por la sociedad Altri.

Queremos Parcelarias dice al PP que O Sexo no ardió, sino que lo quemaron, también en parte por omisión de los responsables políticos «que no hicieron nada por evitarlo». Lamenta que no se pusiese en práctica una ordenación del monte ni medidas de protección cuando tocaba y tampoco medios suficientes «cuando todo ardía». Reivindica la labor de los vecinos para salvar sus vidas o la de agentes de la Guardia Civil. Cuestiona el balance de medios difundido por la Xunta y pide a la portavoz municipal del PP, Carmen Seijas, efectivamente pida colaboración del ayuntamiento y que abandone la «demagogia barata y exija a la Xunta implicación, que pidan disculpas y que pongan los medios para compensar los enormes daños sufridos». También pide a los representantes del PP que no se pongan del lado de las multinacionales.