La asociación Queremos Parcelarias critica la gestión de los incendios
Reivindica la ordenación del territorio y echa en falta prevención y más medios los días del fuego
REDACCIÓN
La asociación Queremos Parcelarias enlaza los incendios que afectaron a ocho parroquia de Agolada con una nula planificación del territorio como lleva años reivindicando, sin que las parcelarias de O Sexo, Agra, Val, A Baíña, Berredo, Eidián, Ramil y Basadre registren avances. Subraya que ahora los núcleos de cuatro parroquias están afectadas por dos proyectos de megaparques eólicos y zonas como O Sexo, por la propuesta de megacelulosa impulsada por la sociedad Altri.
Queremos Parcelarias dice al PP que O Sexo no ardió, sino que lo quemaron, también en parte por omisión de los responsables políticos «que no hicieron nada por evitarlo». Lamenta que no se pusiese en práctica una ordenación del monte ni medidas de protección cuando tocaba y tampoco medios suficientes «cuando todo ardía». Reivindica la labor de los vecinos para salvar sus vidas o la de agentes de la Guardia Civil. Cuestiona el balance de medios difundido por la Xunta y pide a la portavoz municipal del PP, Carmen Seijas, efectivamente pida colaboración del ayuntamiento y que abandone la «demagogia barata y exija a la Xunta implicación, que pidan disculpas y que pongan los medios para compensar los enormes daños sufridos». También pide a los representantes del PP que no se pongan del lado de las multinacionales.
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Al menos seis detenidos en una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en Arousa
- Buenas noticias si estás en paro: la Seguridad Social concede el IMV sin necesidad de solicitarlo
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia