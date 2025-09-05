Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acometen la reparación en zonas del parqué del multiusos

Acometen la reparación en zonas del parqué del multiusos |

Acometen la reparación en zonas del parqué del multiusos |

El parqué del multiusos lalinense presentaba zonas muy puntuales deterioradas y en estos días se llevaron a cabo trabajos para reparar estos elementos de madera de la pista. Son un número reducido de piezas de madera las que se habían levantado o presentaban un asentamiento irregular, de ahí que desde el ayuntamiento se decidiese acometer los mencionados trabajos. Precisamente ayer por la tarde estaba previsto un partido amistoso del Disiclín Balonmán Lalín en categoría senior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents