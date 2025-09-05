Acometen la reparación en zonas del parqué del multiusos
El parqué del multiusos lalinense presentaba zonas muy puntuales deterioradas y en estos días se llevaron a cabo trabajos para reparar estos elementos de madera de la pista. Son un número reducido de piezas de madera las que se habían levantado o presentaban un asentamiento irregular, de ahí que desde el ayuntamiento se decidiese acometer los mencionados trabajos. Precisamente ayer por la tarde estaba previsto un partido amistoso del Disiclín Balonmán Lalín en categoría senior.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Al menos seis detenidos en una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en Arousa
- Buenas noticias si estás en paro: la Seguridad Social concede el IMV sin necesidad de solicitarlo
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia