Aberto o prazo do clube de lectura feminista
O clube de lectura feminista de Silleda, Máis Violeta, abrirá nova edición o venres 26 de setembro na Biblioteca Municipal Daniel Castelao. As participantes terán unha cita cada quince días para debater sobre o libro mensual asignado. A inscrición está aberta ata o día 20, e pode facerse presencialmente no último andar do concello, no teléfono 986592037 ou no correo cim@silleda.es.
