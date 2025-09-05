Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aberto o prazo do clube de lectura feminista

O clube de lectura feminista de Silleda, Máis Violeta, abrirá nova edición o venres 26 de setembro na Biblioteca Municipal Daniel Castelao. As participantes terán unha cita cada quince días para debater sobre o libro mensual asignado. A inscrición está aberta ata o día 20, e pode facerse presencialmente no último andar do concello, no teléfono 986592037 ou no correo cim@silleda.es.

