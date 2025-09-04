Las verbenas de As Dores se repartirán por distintas calles y habrá atracciones

Orquestas, agrupaciones locales, tres conciertos, un festival de pinchadiscos y exhibiciones integran, en esencia, el programa de las fiestas patronales de Lalín que se celebrarán entre los días 20 y 23 de este mes. Los festejos de As Dores, que en principio contarán con atracciones y barracas en O Regueiriño, fueron presentados ayer con un cronograma de actos ya cerrado pero que se concretará en cuestión de días. Los ediles Begoña Blanco y José Cuñarro hicieron hincapié en para elaborar el programa se pensó en todos los públicos, conscientes de que podrá gustar o no a la mayor parte de los vecinos.

Una de las principales novedades, a petición del alcalde, José Crespo, es que las verbenas y otros espectáculos no se concentrarán en el Campo da Feira Vello o la Praza da Igrexa sino que se repartirán por más calles de la trama urbana. Además de las ya mencionadas, habrá espectáculos en la Avenida Luis González Taboada, Praza da Marina, Nuno Eanes de Cercio y Estación (delante de la buses). Cuñarro explicó que no será posible colocar arcos lumínicos en todo el núcleo y parte de la periferia y los elementos de ornato se concentrarán en las calles más céntricas, además de dos de grandes dimensiones (hasta 11 metros de alto) que irán en la entrada al Campo da Feira Vello y en la prolongación de Molinera, hacia O Regueiriño.

Las fiestas comenzarán con el pregón, a cargo del artista y exempleado municipal Damián Paío, y la música correrá a cargo de Os Xuncos y la orquesta América de Vigo (calle Nuno Eanes de Cercio), además del concierto del grupo Tributo Sabinero, que versiona temas de Joaquín Sabina. Los conciertos de las bandas, en la Praza da Vila, [estarán todas las del municipio] serán a las 13.00 y a las 20.00 horas, excepto el de la Banda de Lalín, que actuará a las 22.00 y el sábado le tocará el turno a la de Prado. Ese día también intervendrá la charanga Kilómetro 0 y Os Trasnos de Doade. Repetirá el festival de bandas de gaitas que bajo la coordinación de O Carballo da Manteiga, contará con María Soliña de Cangas y Os Castros, de Ames. Ya por la noche saldrán al escenario los músicos de la banda de pop La Guardia. La novedad para el segundo día de festejos es un encuentro de pinchadiscos en el que participarán DJ Juanjo García y DJ Dumore, además de los de la zona, Carlos López, Olalla González y Ole Costa.

Las charangas amenizarán las primeras horas del domingo, en concreto Os Verbeneros, y en la procesión posterior a la misa estará la Banda de Lalín, que repetirá a las 13.00 horas. También estarán Os Dezas de Moneixas. Por la tarde habrá exhibiciones deportivas o de grupos de danza, que se repetirán al día siguiente. El ya habitual espectáculo de la formación bandística, que será dirigida por José Luis Taboada Areán, contará este año con The Maravillosos Tenors, son un cuarteto vocal español que fusiona música lírica con pop. Para la noche se programa la verbena con la orquesta Cinema (Campo da Feira) y el grupo Susie Q,s, además de pinchadiscos hasta las 5 de la madrugada.

El lunes, además de las demostraciones, actuarán la charanga Leña Verde y A Carballeira de Cercio, con la de Vilatuxe como banda de la jornada. Festicultores amenizará la última hora de la tarde, previa a la verbena con París de Noia (delante de la estación de autobuses) y pinchadiscos.

El martes figuran en el cartel el grupo tradicional Repenicando y la vocalista Verónica Santalices, con su propuesta sobre Castelao, Rianxeiro. Al mediodía y a la tarde tocará la Banda de Muimenta y la verbena será amenizada por la Charanga Ardores y la orquesta Panorama.

Tanto Crespo como el edil Pablo Areán confirmaron que el concurso para la adjudicación de los puestos de atracciones y barracas va por el buen camino e incluso existen, para un mismo espacio, más de una oferta. No obstante el regidor indicó que la seguridad de las atracciones prevalecerá por encima de todo y por eso se será inflexible ante incumplimientos de las exigencias normativas.

Nuevo concurso para las barras

El gobierno local acaba de lanzar una nueva licitación para adjudicar las barras que podrán instalarse en el Campo da Feira y en el entorno de la estación de autobuses durante las verbenas. José Cuñarro atribuyó al elevado precio [el mismo que el año pasado] la razón por la que el primer concurso público quedase desierto pues el tope mínimo se estableció en 18.715 euros. No obstante, este año el céntrico espacio público que habitualmente funciona como aparcamiento no será el único donde actuarán las orquestas de mayor tirón popular y por eso se abrió otro procedimiento por 11.491 euros, que recibirá ofertas hasta el día 10. Cuñarro se mostró tajante a sugerencias del sector de volver a concentrar las verbenas en el Campo da Feira. «Si no se presenta nadie no habrá barras», dijo, y agradeció a las empresas sus aportaciones para el libro de As Dores. Crespo valoró el programa, que situó entre los mejores de Galicia. La orquesta Los Satélites, sin fecha para este año, está reservada para el próximo.