Una sociedad tecnológica se instala en el vivero de empresas de Lalín

La sociedad E-Exporta, dedicada a la programación informática y otras actividades de consultoría de gestión empresarial, se ha instalado en el vivero de empresas de Lalín. Con esta compañía son ya cinco las que emplean otras tantas oficinas con las que cuenta la instalación construida por la Diputación Provincial hace cerca de una década en el polígono industrial Lalín 2000.

El anuncio fue realizado ayer por el presidente de la institución provincial, Luis López, que dio la bienvenida a los siete nuevos emprendedores que se instalarán en el vivero de Barro y al que lo hará en el de Lalín. En la instalación lalinense quedan todavía disponibles dos de las tres naves construidas en la planta baja del vivero, así como un espacio para coworking que se emplaza en el primer piso.

López puso el acento en que el polígono empresarial de Barro-Meis registra una ocupación del 83% y en la actualidad solo tiene tres parcelas libres. En el vivero de este territorio de O Salnés están ocupadas las 16 naves existentes, así como 18 de las 24 oficinas habilitadas en su momento. Por último, los emprendedores que lo deseen todavía pueden solicitar las tres plazas que quedan vacantes en la actualidad en el espacio dedicado a coworking.

Luis López valoró la aportación de las nuevas empresas a la economía de la provincia.