Silleda divulga el programa «Talento 45+» para personas en situación de desempleo

El Concello de Silleda colabora en la difusión del programa Talento 45+, destinado a mejorar la formación y la empleabilidad de personas en paro de entre 45 y 60 años residentes en la provincia de Pontevedra. Está promovido por la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa y, a través de un itinerario formativo, busca mejorar las competencias digitales y profesionales para favorecer las posibilidades de inserción laboral de las personas participantes.

Talento 45+ ofrece acciones de formación con una duración de entre 120 y 150 horas (cinco horas diarias), en materias de gran demanda en el mercado laboral actual, como el manejo de programas informáticos (Excel, Word, PowerPoint...), aplicaciones de Inteligencia Artificial (ChatGPT, Gemini, Copilot, entre otras), Business Inteligence, marketing en redes sociales o idiomas (inglés).