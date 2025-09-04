Seaga comprueba la limpieza de 30.000 parcelas en núcleos rurales

El Servizo Agrario Galego (Seaga) ha comenzado estos días un nuevo recorrido por el término municipal de A Estrada con el objetivo de inspeccionar 30.000 parcelas situadas en la franja de protección de los núcleos rurales. La actuación busca comprobar el grado de ejecución de las limpiezas que este organismo autonómico requirió a los propietarios a principios de año, dentro de las medidas de gestión de la biomasa.

La revisión inicial, realizada a comienzos de año, derivó en la emisión de 10.000 requerimientos de intervención, en los que se estableció el 31 de mayo como fecha límite para acometer los trabajos de limpieza. Aunque durante el verano no se realizaron nuevas inspecciones, Seaga ya ha comunicado al Concellode A Estrada que este mes de septiembre volverá a desplazarse al terreno para verificar el cumplimiento de dichas obligaciones.

Según la información trasladada al alcalde, Gonzalo Louzao, los propietarios de las fincas en las que no se llevaron a cabo las intervenciones señaladas en el primer aviso recibirán ahora una segunda notificación. En este caso, Seaga otorgará un plazo de 15 días para ejecutar los trabajos pendientes. De no atenderse el requerimiento, los responsables podrán enfrentarse a sanciones.

El regidor reconoció que se han realizado avances significativos en las labores de limpieza, pero advirtió que el número de notificaciones que se emitan en esta nueva fase será el indicador más fiable del grado de respuesta vecinal a las demandas iniciales. «Somos conscientes de que se hizo una limpieza muy importante», señaló Louzao, aunque insistió en que el plazo actual no es prorrogable.

El alcalde recomendó a los propietarios que aún no han ejecutado las limpiezas que no pospongan más los trabajos y que inicien de inmediato las actuaciones requeridas. Asimismo, explicó que solicitó a Seaga que los nuevos requerimientos se emitan de forma gradual, para facilitar la atención a los afectados. En este sentido, también ha pedido la presencia de técnicos en la sede municipal, con el fin de dar respuesta a las consultas que previsiblemente se presentarán cuando los avisos comiencen a llegar a los domicilios.

Louzao subrayó que el operativo puesto en marcha por Seaga no tiene precedentes en el municipio, lo que explica, a su juicio, que el protocolo haya sorprendido a muchos vecinos. No obstante, destacó que ha servido para poner en primer plano la importancia de llegar al verano con las viviendas y las personas debidamente protegidas frente a riesgos asociados a la acumulación de biomasa.

El alcalde recordó que en la primera ronda de inspecciones Seaga incluyó en sus informes todas las acciones necesarias en cada finca, de manera que las medidas correctoras no dejaban margen para la interpretación. A su vez, valoró que una parte importante de las limpiezas probablemente no se habría llevado a cabo sin esta intervención, y sostuvo que los resultados muestran «una mejora sustancial».

Por último, Louzao recalcó que la apuesta por el medio rural «no es solo desbrozar las cunetas», sino que requiere de una colaboración público-privada. También explicó que el verano no era un momento idóneo para acometer trabajos de desbroce mecánico, debido al riesgo de incendio.