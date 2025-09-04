A Roda actúa o luns 8 nas festas de Aguasantas
A parroquia cotobadesa de Aguasantas celebra as dúas festas os días 7 e 8 de setembro, xornada na que actuará o mítico grupo galego A Roda, ás 22 horas. Os dous días, ás 11:45 horas, terá lugar unha misa cantada polo coro Agua Viva, seguida de procesión. A Muscial de Tenorio ofrecerá pasarrúas e sesión vermú o domingo, que rematará cunha verbena a cargo da orquestra Miramar e o trío 3.com. A música do luns correrá a cargo do grupo folk Nocturnos de Balde, da Asociación Cultural Foula, durante a mañá e ao mediodía; á noite haberá degustación gratuíta de chocolate con churros e verbena co trío Tic Tac.
