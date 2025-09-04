¿Qué se podrá escuchar este año en A Algarabía?

La Algarabía comienza este viernes con un cartel lleno de grupos y actividades durante tres días, ¿pero qué se podrá escuchar? ¿Música rock de grupos locales? ¿Quizás algo más atrevido? Entre el cartel se encuentran grupo conocidos como Ruxe Ruxe, u otros como Samesugas o Sandford Music Factory.

Sandford Music Factory. | Cedida/ Grungie

El viernes comienza la música en Praza das Pipas a las 21:00 horas con una pinchada con Manolo Martín, que pondrá clásicos de la música. Justo después, comenzarán los conciertos. Si lo que quieres escuchar es un grupo punkarra sin pelos en la lengua, FAUL es la mejor opción. El trío de Pontevedra sacó su primero EP en 2021, y cantan canciones en inglés, castellano y alemán. Son puro punk: irreverentes, guitarra sucia, caos y buenos ritmos para agitarse. También actuará Luch o’Ner.

Samesugas en el Apóstol 2025 de Santiago. | Cedida/ X Novo

Samesugas son una propuesta más sofisticada de punk, un grupo picheleiro del 99. Ya curtidos en conciertos, cuentan con una larga discografía en inglés, gallego y castellano. Entre sus temas pueden encontrarse canciones rock melódicas, rockabilly, bravú y punk. Acaban de sacar álbum el 4 de abril, White Fire, su trabajo más oscuro que recuerda a Sonic Youth. Por último, Salavelatoria, una banda de A Bandeira de metal.

El sábado, además de la local A Banda de Alola & Amigos, tocarán Atmósfera 0, Sandford Music Factory y Ruxe Ruxe. Ruxe Ruxe es una de esas bandas gallegas de las que, quieras o no, conoces alguno de sus temazos. Llevan desde 1996 tocando su rock bravú -y algunos de sus temas ska más antiguos- pero siempre con la reivindicación social como bandera. Atmósfera 0 son la propuesta más indie del cartel, y además se trata de otro grupo lalinense. Sandford Music Factory serán la representación del grunge en este festival. De origen ferrolano, y si te gustan las guitarras setenteras y temas de todo tipo -más lentos y más movidos- en inglés, este es tu grupo. Rompiendo con el estilo anterior por completo está Constanza, artista argentina que realiza música muy propia, moderna con bases de R&B.

Por último el domingo, actuarán Roseira Brava en la sesión vermú, y el grupo Muaré para cerrar la música este fin de semana.

Segunda parte

Junto con la programación musical y de actividades de este fin de semana, la Algarabía inaugurará la segunda parte de Arte na rúa, una exposición por las calles lalinenses. Estará a partir del viernes, a las 20:00 horas, momento en el que cortarán la cinta inaugural. Tocarán en el acto los gaiteiros de Bico da Balouta y Plácido Rozas, que recorrerán la rúa Principal hasta el kilómetro 0 y acabarán en Praza das Pipas , dando paso a los primeros conciertos del programa.