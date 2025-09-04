«Mi padre se fue de peluquero a Bilbao, y yo hago a la inversa»

La peluquería Tomás, en el bajo del número 41 de la Rúa Xeral de A Bandeira, ha cambiado de dueño y ha pasado a llamarse peluquería de caballeros Pazos. ¿Su nuevo propietario? Su nombre es Roberto Fernández Pazos, un profesional de Bilbao que busca su hueco en la comarca de Deza. Sus raíces gallegas le llevaron a volver a la tierra de su padre, y ahora forma parte de los negocios locales de la villa silledense. Viene de un largo linaje de peluqueros, su padre, abuelo y dos hermanos también se dedican a este oficio.

¿Cuándo llegó a Galicia?

Estoy aquí desde hace un mes, nos mudamos el 8 de agosto. No hará ni un año compramos un piso en Lalín, y nos vinimos a Deza mi familia y yo.

Claro, lleva muy poco tiempo. ¿Cómo decidió instalarse aquí después de toda una vida en Bilbao?

Estábamos cansados de la ciudad y de tanta gente, queríamos cambiar de estilo de vida y buscábamos un lugar más tranquilo. Además mi padre era de aquí, vengo de familia de Monterroso y de Antas. Venía aquí de vacaciones, conocía la comarca, así que no es tan raro que pensáramos en este sitio, así podía estar cerca de la familia. La peluquería, que abrió anteayer, está en A Bandeira. Decidimos vivir mejor en Lalín porque nos pareció un sitio más grande y con más oportunidades para que mi mujer pueda conseguir trabajo, sobre todo porque ella es vasca.

Viene de un linaje de peluqueros, si no me equivoco.

Sí, mi abuelo era peluquero, y mi padre también, aunque ahora está jubilado. Él se marchó muy joven a Bilbao para trabajar de peluquero, hasta que consiguió montarse un negocio allí. Y luego allí, en la su local, acabamos trabajando sus tres hijos. Con el tiempo cada uno nos hemos ido independizando, cada uno montando su propio proyecto por pueblos de Bilbao y en Portugalete. Ahora yo hago a la inversa, he estado 30 y muchos años trabajando en este oficio y me vuelvo para aquí.

¿Cómo acaba varias generaciones dedicándose a lo mismo?

De los cinco hijos, tres hicimos peluquería. Yo creo que es porque es lo que ves en casa, lo mamas, te gusta y lo sigues. Es como en muchos otros negocios de los de antes, que se hacen por tradición familiar. A mí me gustó mucho y es un trabajo muy bonito, así que seguí el mismo camino que otras generaciones.

Además, seguro que de una generación a otra habéis transmitido muchos aprendizajes.

Claro, es que vas a una academia y aprendes lo que es peluquería «oficialmente», pero realmente aprendes con los clientes y nosotros ya teníamos mucho ganado gracias a estar en el local de mi padre. Eso es lo que vamos dejando en herencia los padres a los hijos, supongo.

En Bilbao, ¿dónde tenía el negocio?

No era en la ciudad céntrica, lo tenía en un pueblo llamado Santurce, a 15 kilómetros de la capital cerca del mar.

¿Y por qué escogió A Bandeira como su nuevo destino laboral?

Buscábamos negocios por toda la zona, y se dio la casualidad que el propietario de la peluquería Tomás quería dejar el negocio. Fuimos a mirarlo, y al gustarnos tanto el pueblo como la cercanía con Lalín, nos decantamos por él. Además, el local estaba muy bien montado. Ahora si conseguimos que la peluquería siga funcionando, bueno, y que los negocios locales de pueblo como este no desaparezcan, mejor que mejor.

¿Ya inauguró el negocio?

Ya me gustaría a mí. Llevamos abiertos tres días ya, pero ni tiempo nos dio a cambiar los rótulos y mucho menos programar una inauguración. Abrí a la carrera por no cerrar, porque cuando iba a empezar a cambiar las cosas me fijé de que el resto de peluquerías estaban cerradas. Y no sé, pensé que era mejor que la gente no se quedara sin el servicio, ya cambiaré el resto a medida que pueda. Si en cosa de un me consigo hacer las reformas, poner los carteles y acondicionarlo, ahí seguro que sí lo inauguro.

¿Ya se ha acercado gente a preguntar por la nueva peluquería?

Sí, porque como también ya saben que el anterior dueño dejó el negocio, se acercan y preguntan. De momento no hay un gran movimiento, porque el chico solo abría por las tardes. Ahora queda informar a todo el mundo de los nuevos horarios y que se animen a probar. Como ya dije, hay poco movimiento, que es lo normal en dos días, pero ya hemos tenido algún cliente y bastantes llamadas. Yo creo que podemos funcionar, poco a poco.