El Ourense Film Festival proyecta «Rapa, xente ao monte»

La película Rapa, xente ao monte continúa su recorrido con nuevas proyecciones en septiembre: en la Filmoteca de Galicia (16 y 17), en el Ourense Film Festival (30 de septiembre y 1 de octubre), donde la cinta opta a premio de la audiencia, y con pases especiales para el Equus Survival Trust en Estados Unidos. Un calendario intenso que confirma la buena acogida y tirón del proyecto.