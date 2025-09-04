El Open de Australianas y Banderas de A Estrada aspira a repetir su éxito

Representantes del Club Natación y Salvamento (CNS) A Estrada acudieron en la mañana de ayer al consistorio estradense para presentar, junto con el alcalde, Gonzalo Louzao, y el edil de Deportes, Ismael Pena, la cartelería y los detalles organizativos de la que será la tercera edición del Campeonato Open Australianas y Banderas. Esta competición tiene ya 178 inscritos, aunque aspira a superar los 200, manteniendo el éxito alcanzado en las dos primeras convocatorias. La inscripción se realiza a través de la página www.emesports.es y está abierta hasta la medianoche de este viernes.

Alejandro Trigo, directivo del CNS A Estrada, y el entrenador Enrique Ramilo pusieron la tilde en que esta es la primera prueba de la temporada, de manera que sirve para medir el nivel de los deportistas en el arranque de la competición. Incidieron también en que no tienen constancia de que exista en el resto de España otra prueba en la que se hagan coincidir estas dos disciplinas.

El campeonato se celebrará en el recinto de las piscinas municipales el próximo sábado 13 de septiembre. Se empleará la zona de baño y su entorno, donde se habilitará un espacio para las pruebas en arena. La competición de Australianas será por la mañana, dejando la de Banderas para la jornada vespertina.

Tras la recepción de los participantes, a las 10.00 horas, la competición en la primera de estas dos disciplinas se desarrollará hasta las 13.45, con entrega de premios a las 14.00. Habrá pausa después para la comida y los deportistas emprenderán a las 15.00 las pruebas de Banderas, que llegará hasta las 19.00. A las 20.30, se llevará a cabo una nueva entrega de premios.

Este Open Australianas y Banderas está concebido para las categorías Absoluta, Sub16 y Sub 13, de manera que habrá competidores a partir de los 11 años de edad. Los deportistas que ya formalizaron su inscripción proceden de muchos lugares de la geografía gallega, caso de Pontevedra, Vilagarcía, Ourense, Carballiño, Ponteareas, Sada, Laracha, Marín y distintos puntos de la comarca del Barbanza, entre otros.

Entre los asistentes se esperan deportistas del Alcarreño de Guadalajara, estimado como el mejor club de España y de los mejores de Europa. De igual manera, también estarán en la prueba participantes de larga y laureada trayectoria, como es el caso de la subcampeona de Europa Antía García o del campeón Iván Romero. El CNS A Estrada estará representado por cincuenta participantes.

La organización reserva trofeos y regalos para los participantes y tiene preparada mucha ambientación para esta cita deportiva, en la que habrá sesión de música con DJ y un speaker. En su edición del año pasado se uuntaron un gran número de personas para asistir a la cita.