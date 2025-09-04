Muestra «Contra o Xenocidio» en Palestina en la Praza de Oseira

Doce árboles con doce imágenes que reflejan la realidad y la dureza de lo que le está pasando al pueblo palestino. La inauguración será hoy a las 21:00 horas, momento en el que empezarán a colgar los cuadros en los árboles, haciendo una explicación sobre la finalidad de la muestra. Con esta iniciativa reivindicativa, en concello de Rodeiro expone que quiere reflejar la realidad y la dureza de lo que Israel está haciendo con la complicidad de Occidente, una forma de visibilizar la situación. La exposición estará en la plaza hasta que se deteriore o hasta que se acabe el conflicto.