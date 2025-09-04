Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A maga Fani recala en Silleda o sábado 13

O programa Ler Conta Moito leva á Biblioteca Pública Municipal Daniel Castelao, de Silleda, o espectáculo Antoloxía das Trasnadas, a cargo da Maga Fani. A cita será o sábado 13 de setembro ás 12:00 horas, e promete sorpresas e aventuras visuais.

