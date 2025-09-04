Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libro sobre nombres para bebés en Abades

El santuario de Nuestra Señora de los Desamparados de Abades acoge este sábado, día 6, la presentación del libro 1.448 nombres del mundo para mi bebé, de José Mª Ezequiel Ferrer. El acto tendrá lugar a las 18:00 horas, una antes de la misa parroquial.

