Lalín recauda 766.000 euros más de IBI urbano por la subida del recibo

El grupo de gobierno lalinense anunció a finales de 2023 la recuperación de varios tributos y tasas de cara al año siguiente y el incremento del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana. El impacto de subir una décima en el tipo [del 0,4 al 0,5] se tradujo en un incremento de la recaudación que, según la propia contabilidad municipal, asciende a 766.166 euros.

Este tributo dejó el curso pasado en las arcas municipales 3.692.249 euros, un volumen que está muy por encima de los 3.196.073 euros del año 2023. En el balance económico figuran como derechos anulados casi 41.000 euros. Con los cálculos iniciales del ejecutivo, esta decisión supondría que el recibo medio de las viviendas subiese 35 euros y en torno a 450.000 la recaudación a mayores.

Los tributos de construcciones y las plusvalías se recuperaron en 2023 después de ser suprimidos, a tenor de las explicaciones del gobierno de José Crespo, para paliar los afectos de la crisis económica provocada por la pandemia sanitaria. El denominado técnicamente Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) pasó de un balance negativo de 7.600 euros a dejar en las cuentas del ayuntamiento un total de 407.420 euros. Las plusvalías, tributo sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, no tuvo un impacto notable en el capítulo de ingresos y reportó al ayuntamiento 26.420 euros. Este tributo fue suprimido durante el ejecutivo cuatripartito, si bien casi todos los años dejaba fondos en la caja municipal por liquidaciones pendientes y en 2023 fueron, en concreto, poco más de 2.000 euros. El cobro por instalación de terrazas se rehabilitó en el libro de ordenanzas también para 2024, aunque según el avance de la liquidación presupuestaria por este concepto solo se recaudaron 449 euros. La suma de contribución urbana, construcciones y plusvalías supone un incremento de ingresos ligeramente por encima de 1,2 millones en un año.

Vehículos e IAE

El impuesto de vehículos en Lalín está entre los más bajos entre los municipios de su categoría y a este tributo no se le tocó dentro de la propuesta del gobierno de aumentar la presión fiscal para poder mantener la prestación de servicios de calidad al ciudadano. Así, los balances del año pasado y del precedente son muy semejantes, con 855.623 euros en 2024 y 843.310 euros el anterior. Sí se constató una caída de ingresos en el Impuesto de Actividades Económicas, con poco más de medio millón, que son casi 39.000 euros menos. También mermaron los recursos por la recaudación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), de 184.664 a 154.386 euros. Y en lo que respecta al recibo de la basura apenas hubo oscilaciones, con ingresos por 1.058.337 euros, que son solo 23.600 euros más.