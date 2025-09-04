La inteligencia artificial, protagonista especial en la ‘lanparty’ de la FIG

La mayor lanparty gallega celebrará su 25º aniversario del 10 al 12 de octubre. Y lo hará con una edición especial centrada en la inteligencia artificial, la XGN Intermax AI Edition.

A sus zonas tradicionales, la Intranet y la Extranet, añadirá un espacio expositivo con la IA como protagonista. La Intranet, orientada a inscritos, permitirá disfrutar de un puesto con conexión de altas prestaciones y dará derecho a acampar y a participar en actividades exclusivas. Y la Extranet ofrecerá un completo programa de propuestas tanto para los participantes como para quienes visiten el recinto.

La zona expositiva estará destinada a empresas centradas en desarrollo de modelos de IA, plataformas de infraestructura de esta tecnología o consultoras personalizadas, entre otros tipos de compañías. Esta pequeña muestra será el germen de una futura feria especializada en esta tecnología emergente.

En cuanto a la disponibilidad, la Intranet estará operativa para inscritos del 10 al 12 octubre a primera hora de la tarde, si bien podrán acceder ya al recinto el día 9 a las 16:00 horas en la llamada preparty. A la Extranet y a la exposición centrada en IA se podrá acceder el 10 y 11 de octubre de 10:00 a 20:00 horas, de forma gratuita.

Formación, entretenimiento y negocio serán así los ejes de esta edición especial, impulsada de nuevo por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, con el patrocinio oficial de Intermax Technology. Los participantes podrán navegar por segunda vez a una velocidad de hasta 40 Gbps, el doble de lo que se alcanzaba antes de la implicación de la firma gallega en el evento.

En cuanto a contenidos, la inteligencia artificial tendrá una importante presencia tanto en conferencias como en talleres tecnológicos interactivos, además de protagonizar la que se llamará Zona Gaming+IA. Entre los diversos creadores de contenido participantes en el evento hay algunos especializados en IA.

Preinscripción abierta

Para participar en la XGN Intermax AI Edition, la organización abrió ayer, miércoles, su plazo de preinscripciones, mientras que el de reservas comenzará el próximo, día 10 de septiembre. Será entonces cuando los inscritos podrán también seleccionar sus puestos, lo que facilitará a los participantes que acudan en grupo situarse en la misma zona de la party. La preinscripción y reserva deben realizarse a través de la web del evento, https://25.xgnintermax.gal.