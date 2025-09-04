«Gañar o Avelina Valladares este ano faino máis especial»
Expresar o máximo co mínimo de palabras. A sinxeleza e efectividade dos versos de Rafa Vilar son o que o fixeron erixirse como gañador da nova edición do Avelina Valladares de Poesía. Cunha obra titulada ‘Ferida aberta’, o consagrado autor fálanos dende a universalidade, tanto dos sentimentos, como da lingua.
Rafa Vilar (Cee, 1968) é o gañador desta nova edición do Premio de Poesía Avelina Valladares, outorgado polo Concello de A Estrada. A súa obra, ‘Ferida aberta’, foi quen de namorar á totalidade do xurado, que decidiu de forma unánime escollela como a mellor. Nas seguintes liñas, o autor fala connosco acerca do que supuxo para el conseguir este recoñecemento, achegándonos un pouco máis a este libro, e a el mesmo.
Como recibíu a noticia de que o seu poemario ‘Ferida aberta’ fose escollido gañador do XXIX Premio de Poesía Avelina Valladares?
A verdade é que foi unha sorpresa, pero quedei moi contento. Ademais sabía que este ano o premio ten unha significación especial, xa que é o bicentenario de Avelina Valladares e está habendo actos no concello arredor da súa figura. Polo, que para min, isto cóncedelle unha dimensión maior.
Tivo entón algo que ver o feito de que se celebrase o Ano Cultural na honra a esta autora na decisión a participar no certame?
Si, para min era o momento, e animoume a presentarme. Pero ademais tamén hai que destacar deste premio que a maiores da compensación económica, contempla a publicación da obra en Fervenza Edicións, o cal supón un aliciente. Este é un libro moi recente, remateino a finais do ano pasado, e os que nos dedicamos á escrita sabemos que dende que creamos algo ata que o publicamos, se chegamos a facelo, pode pasar moito tempo.
O xurado destacou a «sinxeleza dos versos» e a capacidade da obra para construír «un universo poético íntimo e delicado». Fálenos do seu estilo.
Eu xa levo máis de 30 anos publicando, e para min cada libro é un proceso. Por unha parte intento expresar aquilo que desexo, sexa sentimentos, posicionamentos... pero tamén me interesa facer unha depuración da linguaxe, para que sexa accesible ao lector. A partir de aí, constrúo ese universo que no meu caso, ademais de ser intimista, tamén busca o compromiso social.
O título é moi suxerente. Que significado encerra e como dialoga co conxunto dos poemas?
‘Ferida aberta’ intenta condensar o significado do libro. Fai referencia a dúas cuestións primordiais para min: por un lado como me posiciono eu ante o mundo e as cousas que pasan, e por outro a preocupación pola linguaxe. Todo poeta ou escritor busca crear beleza coas palabras, pero tamén cun compromiso tanto coa literatura, como coa sociedade na que habita.
A obra transita entre a dor, a esperanza, o amor e a perda. Ve este poemario como unha síntese da súa traxectoria vital ou máis ben como unha etapa?
A primeira parte desta obra conecta co final do meu libro anterior, publicado en 2023 e titulado ‘Os lugares da memoria’. Ambos se caracterizan por contar cunha poesía máis delicada, simple no relativo á economía da linguaxe, pero tratando de dicir o máximo co mínimo de palabras. Porén, todos os meus poemas teñen certo pouso existencial, e sempre hai neles unha fenda para a esperanza.
Vostede é un dos nomes consolidados da poesía galega contemporánea. Como valora a evolución da poesía galega dende o seu comezo ata agora?
Teño unha visión moi positiva da poesía en Galicia en xeral, pero enfocada á cantidade de xente que está escribindo, de diferentes xeracións, e facendo cousas moi interesantes. Hai alta calidade hoxe en día, pero fállase no mercado. Sabemos que as vendas son escasas, que as editoras de poesía non o pasan moi ben, e que no hai axuda institucional nin se fomenta o lectura deste xénero no ensino. Entón diría que para min hai un desfase entre o que se está escribindo e a pouca recepción que está tendo. Ademais, se o comparamos a cando eu comecei, nos 90, hai moito menos activismo literario.
Pensa que as redes sociais afectan neste sentido?
Na miña percepción, as redes sociais, ao igual que a tecnoloxía en xeral, son un bo instrumento. A literatura xa emprega esta ferramenta, e aínda podería sacarlle máis rentabilidade. Por iso penso que é perfectamente compatible co formato papel.
Para rematar, ten algún outro proxecto entre mans, ademais da próxima publicación de ‘Ferida aberta’?
Pois no mes de outubro vou publicar coa editorial Hugin e Munin a tradución dunha novela do autor catalá Narcís Oller. Titúlase ‘A tolemia’,e para min supuxo un cambio moi grande, xa que eu fundamentalmente son poeta, e non tiña experiencia como traductor, e moito menos de prosa. Pero o certo é que me apetecía enfrontarme a este especie de reto ou exercicio literario de facer algo diferente. De feito, para min foi unha experiencia esixente, pero tamén moi positiva, e que non descarto repetir.
