«De aquellos polvos vienen estos lodos», dice el refrán tantas veces citado en el mundo de la prensa. En este caso, ese refrán bien se podría cambiar por «De aquella sequía vienen estos lodos». A lo largo de gran parte del mes de agosto, los concellos de A Estrada y Forcarei estuvieron en prealerta por falta de agua. Ese estado obligó a dosificar el riego de sus zonas verdes, algo que, sumado a la falta de lluvias, dejó hierbas y plantas totalmente secas. Esta situación se hizo evidente en las rotondas y maceteros, además de en diferentes instalaciones municipales como la piscina municipal. Con el retorno de las lluvias, se aguarda que muchas de esas zonas puedan ir recuperando poco a poco su verde habitual. En otros casos, el agua no llegó a tiempo. En los maceteros de A Estrada ya se han retirado las plantas muertas a la espera de colocar otras nuevas.

A Estrada vuelve a empezar tras el largo de mes de agosto sin lluvias