Las escuelas deportivas de Silleda abren su inscripción el próximo lunes

El Concello de Silleda abrirá el próximo lunes el plazo de inscripción en las escuelas deportivas para el próximo curso. La oferta incluye modalidades ya consolidadas en función, también, de los espacios disponibles. Así, en este curso se ofertarán clases de patinaje, kung-fu, baloncesto, zumba fitness, zumba kids, esgrima y atletismo. Las actividades comenzarán a impartirse, en algunos casos, en octubre, si bien otras, como baloncesto o zumba fitness, ya han arrancado esta semana.

Las inscripciones deben realizarse en el pabellón César G. Fares, en el polideportivo del IES Pintor Colmeiro (en el caso del atletismo en una de sus dos sesiones semanales), en la Escola Municipal de Música (zumba kids) y en la Feira Internacional de Galicia (esgrima, impartida por el club Compostela, y la otra sesión de atletismo, en la jornada del jueves). En la escuela de patinaje, la edad límite de iniciación será para niños y niñas nacidos en 2021, en este caso con plazas limitadas. Atletismo Deza, por su parte, admite en su programa formativo menores nacidos entre los años 2020 y 2014.

Con la intención de familiarizar a las personas más jóvenes con las actividades deportivas, este año habrá sesiones abiertas para que puedan probar las actividades gratuitamente y sin compromiso. Serán en la primera semana de octubre. En las federadas, como el baloncesto, del que se encarga Obradoiro CAB, ya se puede asistir a los entrenamientos durante este mes, a partir de 6 años. El Concello agradece la colaboración de la Fundación Semana Verde, el instituto y los distintos clubes.