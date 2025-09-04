Concierto de Odaiko y malabares en Rodeiro

Este sábado, Rodeiro contará dos eventos por la tarde en el Parque do Lago. Primero, habrá un taller de malabares a las 17:00 horas, actividad coordinada por Fraga dos Mouros. Más tarde, a las 19:30 horas, dentro del programa provincial de +Música, tendrá lugar un concierto de Odaiko a las 19:30 horas.

Odaiko es un grupo con más de 20 años de trayectoria, formado por percusionistas profesionales con carreras internacionales y reconocidos galardones que avalan su trayectoria. Ofrecerán en esta actuación su espectáculo Orixes, un proyecto que une percusión, voz y una nutrida puesta en escena que trata de redimensionar el pasado y el origen de elementos cotidianos que constituyen el fruto de los instrumentos que tenemos en la actualidad.

Este concierto es una de las 75 actuaciones del programa de la Deputación de Pontevedra que se celebraron entre los meses de mayo a diciembre en 59 municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia.