El comercio apela al civismo de los estradenses

Los escaparates de los comercios estradenses son una acumulación de información. Carteles de fiestas y eventos, horarios, normativas de la Xunta, anuncios de rebajas, prohibición de entrar mascotas o de que son bien recibidas y un largo etcétera en el que llama especialmente la atención un tipo de carteles diferentes y que se repiten en varios de ellos –especialmente en las calles más céntricas del casco urbano–. Se trata de campañas puestas en marcha por el comercio estradense, apelando al civismo de los vecinos.

Cartel de la campaña de recogida de excrementos. | L.D.

Una que viene de lejos tiene que ver con la petición de que los dueños de perros recojan sus excrementos en las calles del casco urbano. Esta iniciativa partió de comerciantes de la calle Justo Martínez, que incluso llegaron a organizar un acto de protesta. Los carteles con los que empapelaron sus negocios se extendieron también en comercios de otras calles anexas. Tiempo después, todavía se pueden encontrar algunos.

En algunos comercios conviven con otra campaña más reciente, en este caso pidiendo a los vecinos que no ensucien las calles con las colillas, con carteles en los que se recuerda además que estos restos de pitillos contribuyen a la contaminación, ya que terminan llegando a los mares.

Señal prohibiendo que los perros orinen. | L.D.

De vuelta a los perros, destacan las diferentes iniciativas promovidas para intentar que no orinen en zonas concretas. En el casco urbano existen esquinas que se convierten en un reclamo para los canes, acumulando orines que terminan dejando olores y estropeando paredes, especialmente en épocas de menos lluvias. Por este motivo, comerciantes e incluso vecinos han ido tirando de carteles y señales pidiendo a los vecinos que eviten que los perros orinen en ese punto. Cabe señalar que muchos vecinos que pasean a los perros por las calles llevan consigo botellas con agua y limpiador para utilizarla en los sitios donde sus canes orinan.